Torino, Simeone va in doppia cifra ma il futuro resta un rebus: “Penso solo al presente”

Contro l’Inter è stata una rimonta da Toro, come poche altre ce n’erano state in stagione. Perché troppo spesso era capitato che la squadra crollasse e si sciogliesse, tante goleade sono arrivate con Marco Baroni in panchina, mentre sotto la guida di Roberto D’Aversa c’è stato anche e soprattutto un cambio a livello mentale. Così Vlasic e compagni sono riusciti a rimontare i futuri campioni d’Italia con due gol in nove minuti, provando anche a completare il ribaltone. Il croato si è confermato implacabile dal dischetto, ma gli applausi già forti se li è presi nuovamente Giovanni Simeone. Per il Cholito è un’altra stagione da doppia cifra: “E’ un traguardo che mi riempie di felicità e di orgoglio perché ho sempre rispettato e cercato di portare avanti un lavoro che faccio da piccolo” ha dichiarato nel post-partita.

Come per tanti altri, il futuro di Simeone è ancora tutto da scrivere. “Io non ho mai parlato del mio futuro e non ho mai parlato che voglio andare via o che voglio rimanere - ha precisato l’attaccante argentino - non ho parlato con nessuno, sono un ragazzo molto molto semplice, rispettoso e e ho sempre amato il giocare giorno per giorno: mi concentro solo sul dare tutto per la squadra in cui sono sono oggi e cercherò di farlo come sempre ho fatto”. Sullo sfondo, però, continuano ad essere sempre più insistenti le voci di un suo trasferimento al River Plate già durante la prossima estate. “Si tratta di notizie che non riguardano il mio presente in questo momento, mi sono sempre concentrato sul periodo che stavamo attraversando” ha aggiunto il Cholito. In estate, però, anche la sua situazione andrà tenuta sotto stretta osservazione: il richiamo argentino è sempre forte, mentre in questo periodo il futuro del Toro appare come un grande punto interrogativo