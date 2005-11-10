Torino, Simeone vuole tornare in Argentina: offerta del River ma c'è distanza. Il punto

Il futuro di Giovanni Simeone potrebbe essere lontano dalla Serie A. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l'attaccante avrebbe infatti ufficialmente al club granata di voler andare al River Plate. Dopo anni in Italia, com’è noto, l'ex Genoa, Fiorentina e Napoli vuole adesso tornare a casa e sono giorni caldi per la chiusura dell’affare con la società argentina per il ritorno in patria.

L'offerta del River Plate

Gli argentini, per il momento, hanno messo sul piatto un'offerta da 9 milioni di euro per il cartellino dello stesso Simeone, cifra che però non basta per convincere il Toro a lasciarlo partire. Al giocatore è stato invece proposto un biennale, con opzione sulla stagione successiva. La volontà di Simeone è chiara, vuole tornare in Argentina, ma Torino e River Plate dovranno continuare a trattare per limare la distanza tra domanda e offerta.