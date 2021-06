Torino, trattative a rilento: serve accelerare

Procede a rilento, almeno per adesso, il mercato del Torino. Nonostante non sia ancora scattata la deadline di giugno, molte squadre del nostro campionato hanno già impostato trattative in vista della prossima stagione arrivando ad avvantaggiarsi in maniera importante rispetto alla concorrenza. Un modus operandi che non ha ancora contagiato i granata nonostante la scelta di un allenatore decisionista come Juric potesse implicare un certo tipo di solerzia nella chiusura delle trattative. Intendiamoci, il tempo è ancora dalla parte del Direttore Sportivo Vagnati, ma il caso di Junior Messias è eloquente nella misura in cui i contatti delle passate settimane non hanno generato un vantaggio difficile da colmare nei confronti della concorrenza che pure guarda al trequartista del Crotone. Insomma, serve una svolta, il tempo per accelerare non manca di certo.