Torino-Udinese, le formazioni ufficiali: Iker Bravo unica punta dei friulani

Tutto pronto allo Stadio Olimpico Grande Torino per la sfida odierna fra Torino e Udinese, recupero della 33^ giornata di Serie A. Mister Vanoli schiera i suoi col 4-2-3-1 con Adams unica punta supportato da Gineitis, Casadei ed Elmas, col rientrante Ricci e Linetty a fare la diga a centrocampo e Masina al fianco di Maripan al centro della difesa. Assenti per la gara odierna sia Ilic che Vlasic, circostanza che riduce le possibili rotazioni in mezzo.

L'Udinese di Runjaic deve invece fare i conti con le defezioni in attacco, gli assenti saranno Alexis Sanchez, Lorenzo Lucca e Florian Thauvin, e schiera così Iker Bravo come unico riferimento offensivo, con Payero alle sue spalle ad agire da rifinitore. Centrocampo folto con Atta e Ekkelenkamp larghi sulle corsie, mentre in mezzo agiranno Karlstrom e Lovric. In difesa davanti ad Okoye Ehizibue e Kamara sulle fasce, con la coppia Bijol-Solet al centro.

Queste le formazioni ufficiali di Torino-Udinese:

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic Savic; Pedersen, Maripan, Masina, Biraghi; Ricci, Linetty; Gineitis, Casadei, Elmas; Adams

A disposizione: Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Karamoh, Sanabria, Dembelè, Tameze, Cacciamanni. All. Vanoli

UDINESE (4-4-1-1): Okoye; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Payero; Bravo

A disposizione: Sava, Padelli, Zarraga, Sanchez, Davis, Palma, Pafundi, Kabasele, Giannetti, Kristensen, Modesto, Pizarro. All. Runjaic