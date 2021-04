Torino, Vagnati: "Normale che i top club seguano Belotti, ma faremo il massimo per tenerlo"

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, a pochi minuti dalla partita contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Sarà una partita difficile, dobbiamo avere tutti l'elmetto, come nelle ultime partite. Bisogna fare il massimo perché i punti ora pesano come un macigno. Nicola sta facendo un ottimo lavoro, è sotto gli occhi di tutti. Ma l'ottimo lavoro va portato a termine, tutti insieme, facendo gruppo come il mister è stato bravo a fare".

Com'è la situazione rinnovo Belotti?

"Ne stiamo parlando in maniera molto civile e amicale. Andrea è un giocatore fondamentale per noi, straordinario, quindi è normale che i grandi club lo stiano seguendo. Anzi, è motivo di vanto. Però cercheremo di fare il massimo per tenerlo qui con noi".