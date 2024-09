Torino, Vanoli: "La delusione di Coppa in energia positiva. Mi fido di Paleari"

Prima del match contro la Lazio, il tecnico del Torino Paolo Vanoli ha parlato così ai microfoni di Dazn: “Sicuramente dobbiamo trasferire la delusione di Coppa in energia positiva, è una partita molto importante per noi. Paleari dal 1'? Milinkovic-Savic ha provato fino alla fine, non è riuscito a smaltire il problemino. Ho piena fiducia in Paleari. Ho la fiducia anche di avere quattro attaccanti bravi, ma in generale voglio la prestazione collettiva”.