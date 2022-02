Torino-Venezia, i convocati di Zanetti: Romero fuori causa, è in Argentina per la nascita del figlio

Sono 23 i giocatori convocati da mister Zanetti per il venticinquesimo turno di campionato, che vedrà il Venezia affrontare il Torino domani sera alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Fuori Romero, volato in Argentina per la nascita del quarto figlio e di conseguenza non convocato.

Portieri: Bertinato, Lezzerini, Mäenpää

Difensori: Ampadu, Caldara, Haps, Modolo, Molinaro, Pálsson, Svoboda, Ullmann

Centrocampisti: Busio, Cuisance, Črnigoj, Fiordilino, Peretz, Tessmann

Attaccanti: Aramu, Henry, Johnsen, Okereke, Nani, Nsame