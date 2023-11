Torino, Vlasic è già tornato dalla Nazionale per un affaticamento. Il Bologna non sembra a rischio

Nelle scorse ore, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, Nikola Vlasic ha fatto ritorno a Torino per colpa di un lieve affaticamento muscolare accusato con la Croazia. Il trequartista granata era stato chiamato all'ultimo minuto dal ct Dalic dopo essere stato inserito nella lista delle "riserve".

La sua esperienza in Nazionale è durata però poco, visto che a causa del contrattempo fisico il giocatore già ieri è rientrato in città per presentarsi al Filadelfia e iniziare il percorso di terapie. La sua presenza contro il Bologna alla ripresa, il 27 novembre, non sembra tuttavia in dubbio in questo momento.