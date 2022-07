Torna di moda Martial per la Juve? Il francese dello United può arrivare in prestito

vedi letture

L’attenzione in casa Juventus è tutta sugli sviluppi della questione medica relativa a Pogba, ma la questione relativa all'attacco bianconero resta aperta. A Torino - ribadisce La Gazzetta dello Sport - si lavora per aggiungere un attaccante con una buona dote di gol al centravanti ex-viola. Nei progetti non doveva essere una faccia nuova, si puntava sull’usato sicuro di Alvaro Morata, ma la trattativa con l’Atletico Madrid, mai decollata nemmeno a giugno, ora fatica a riaccendersi.

Torna di moda Martial.

Ecco allora che la Juventus - continua La Gazzetta dello Sport - pensa a profili alternativi, che devono avere due caratteristiche: poter arrivare in prestito ed essere simili a Morata, come possibile impiego tecnico. Il nome che in questi giorni sta tornando di grande attualità è quello di Anthony Martial, punta francese del Manchester United: Ten Hag lo vuole valutare e soprattutto il club vuole capire quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo. Se il portoghese resterà, gli spazi in attacco potrebbero essere di nuovo limitati e i Red Devils potrebbero anche aprire a un nuovo prestito.