Torna la Champions - Bonucci, niente sgabello a Porto. Le insidie oggi arrivano dai giovani

Riparte la massima competizione continentale. Oggi in campo Lipsia-Liverpool e Barcellona-PSG. Domani tocca alla Juve, la prossima settimana Lazio e Atalanta.

“Ho messo da parte l’ego per la squadra”. Così Leonardo Bonucci, pochi minuti dopo il sorteggio che a dicembre ha messo la sua Juventus contro il Porto, è tornato in prima persona su un episodio chiave della sua carriera. E della sua prima vita in bianconero. Rewind: 22 febbraio 2017. La Juve di Massimiliano Allegri fa visita al Porto. Il tecnico e il difensore sono stati protagonisti di un diverbio durante la gara contro il Palermo. Volano gli stracci, Bonucci non gioca. Guarda i suoi compagni battere i lusitani 2-0 da uno sgabello sulle tribune del Do Dragao. A fine stagione andrà al Milan, poi tornerà. L’episodio, nel tempo, l’hanno affrontato un po’ tutti, in primis il viterbese: dopo essere tornato a Torino dal deludente rossonero, ha spiegato come lo sgabello sia stata una sua scelta, alzatosi in un momento concitato della gara. All’epoca, sembrò tanto una punizione.

Oggi niente sgabello. Ma c’è un’altra insidia. A prescindere da quel che è successo nel 2017, oggi una scelta del genere sarebbe impensabile. Il rapporto con Pirlo è di quelli che ci sono tra ex compagni di squadra: la vecchia guardia della Juve, nel 2021, è sia in campo che in panchina. Bonucci dovrebbe giocare: il condizionale è legato alle condizioni fisiche, che l’hanno portato portato a saltare le ultime due sfide (Inter e Napoli) della Vecchia Signora. Il focus, però, è proprio la gara col Porto e così il pronostico è quello di vedere il 19 in campo. Le insidie, del resto, non mancano. Anche se adesso sono di quelle positive: alle spalle di Bonucci (e anche di Chiellini) morde il freno la giovane coppia De Ligt-Demiral. Vogliosa anche di un grande palcoscenico europeo, pronta a prendersi tutto nel cuore della difesa bianconera. E il centrale di tante vittorie non deve guardarsi più dagli sgabelli, ma alla crescita esponenziale dei compagni di squadra un occhio gli conviene darlo. Da leader, sarà senz’altro benevolo.