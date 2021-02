Torna la Champions - Run for the prize: quanto guadagnano i club accedendo ai quarti di finale

Riparte la massima competizione continentale. Oggi in campo Lipsia-Liverpool e Barcellona-PSG. Domani tocca alla Juve, la prossima settimana Lazio e Atalanta.

Una torta da 2 miliardi di euro. È quella legata ai Champions League, spartita tra tutti i club del Vecchio Continente. Con criteri chiari, se guardiamo ai premi legati ai risultati: più vai avanti, più guadagni. Così, per le sedici squadre ancora in competizione, l’obiettivo è chiaro: i quarti di finale. Chi vi accederà, infatti, porterà in cassa altri 10,5 milioni rispetto a quanto già guadagnato. E potrà sognare le semifinali, che frutterebbero altri 12 milioni. Poi ancora, la grande finale, una manna dal cielo: 15 milioni al secondo classificato, 20 al vincitore. Che potrà guadagnare ancora grazie alla Supercoppa Europea. Una torta ricca, appunto, che può portare nelle casse di un club cifre anche superiori agli 80 milioni di euro. Perché a questo meccanismo premiale va poi raggiunto il market pool: un montepremi legato al bacino di utenza televisivo, sostanzialmente spartito tra i club della stessa nazione. Ne beneficia in misura maggiore la squadra che va più avanti nella competizione rispetto alle altre, e ne beneficia in misura maggiore se le altre escono prima. Così, parenti serpenti, in Europa i club non tifano i propri connazionali. Anzi. E poi, ancora, il ranking storico, legato ai risultati conquistati nelle stagioni precedenti.

Ma quanto hanno guadagnato le italiane finora? Dipende dai risultati. Per tutte le partecipanti alla fase a gironi, le regole UEFA prevedono un “gettone di presenza” di poco superiore ai 15 milioni di euro. Poi, a ognuno il proprio: raggiungere gli ottavi di finale frutta altri 9,5 milioni di euro (per i quarti, come detto, altri 10,5). Ma dipende anche da come questo traguardo è tagliato: ogni vittoria nella fase a gironi vale 2,7 milioni in più, ogni pareggio 900 mila euro. Di conseguenza, la squadra italiana più “ricca” in questa Champions è la Juventus: sinora i bianconeri hanno portato in cassa circa 38,5 milioni di euro. Più leggere, almeno per ora, i portafogli di Atalanta e Lazio: gli orobici hanno guadagnato 34,7 milioni, mentre i biancocelesti 33,8. Si parla, è bene ricordarlo, solo del montepremi Champions previsto dalla UEFA e legato ai risultati: considerando market pool e percorso storico, le cifre salgono per tutte. Ma, avversarie permettendo, può non essere finita qui.