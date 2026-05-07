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Tra gol e carattere: Vlahovic e Conceicao le armi di Spalletti

Tra gol e carattere: Vlahovic e Conceicao le armi di SpallettiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
Camillo Demichelis

La Juventus, ieri, si è ritrovata alla Continassa dopo il giorno di riposo concesso martedì da Luciano Spalletti. La buona notizia arrivata nella sessione di mercoledì è che il gruppo era al completo e mancavano soltanto Cabal e Milik. Infatti, anche Thuram e Yildiz hanno lavorato con i compagni e la sfida contro il Verona non sembra aver lasciato strascichi particolari. Il turco è alle prese con una tendinopatia, ma domenica è tornato tra i titolari anche se non è sembrato al massimo della forma. Per quanto riguarda Thuram, invece, ha giocato solo un tempo e contro il Lecce va verso una maglia da titolare, salvo clamorose sorprese. Le indicazioni emerse dall’allenamento fanno comunque ben sperare lo staff tecnico in vista del prossimo impegno. La squadra, dunque, prosegue la preparazione con fiducia e con l’obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni possibili alla gara di sabato.

Luciano Spalletti pronto a fare la differenza.
Luciano Spalletti è consapevole che per la Juventus i jolly sono finiti. Ormai mancano 3 partite che dovranno essere portate a casa senza discussioni. La Juventus vuole il quarto posto per una questione di prestigio, ma anche di bilancio. La Vecchia Signora non è pronta a rinunciare alla Champions League. Infatti, mancare la qualificazione alla massima competizione europea sarebbe una delusione cocente che andrebbe anche a riversarsi sul mercato estivo. Per questo motivo Spalletti è più determinato che mai ad arrivare al quarto posto. Il tecnico di Certaldo ha il duro compito di tirare fuori questo gruppo da un limbo di mediocrità nel quale staziona da anni. Per questo motivo, questa settimana, Spalletti spingerà sull’acceleratore per dare quella carica in più a una squadra che, oltre alla cattiveria, deve ritrovare il gioco. Contro il Verona, infatti, si è fatto un passo indietro anche dal punto di vista della manovra. Spalletti è l’unico vero top player della Juventus e sa anche gestire le pressioni che inevitabilmente ci saranno in queste ultime tre sfide di campionato. Adesso resta da capire se il gruppo juventino, messo spalle al muro, tirerà fuori quella cattiveria che spesso è mancata con gli avversari alla portata.

Dusan Vlahovic scalpita.
La Juventus ha bisogno di quel ghigno in più per dare il colpo di coda in questo finale di stagione. Uno dei pochi ad avere quella sfrontatezza di cui parla Spalletti è Dusan Vlahovic. Il bomber serbo, contro il Verona, ha salvato la Juventus da un tonfo storico ed è pronto a farsi carico dell’attacco bianconero già a partire dalla gara contro il Lecce. Vlahovic vuole tornare tra i titolari dopo aver giocato già un tempo contro il Verona. Spalletti avrà tutta la settimana a disposizione per capire se lanciare fin dall’inizio DV9. Dopodiché il tecnico di Certaldo gli disegnerà intorno il supporto migliore possibile. La certezza è Francisco Conceicao, che da diverse settimane sembra essere l’uomo più decisivo dell’attacco. Gran parte delle azioni da gol della Juventus passano dai suoi piedi. Conceicao è cercato costantemente dai compagni di squadra e Chico, di fronte a queste responsabilità, non si è mai tirato indietro e lo farà anche a Lecce. Per questo motivo, se Vlahovic sarà titolare, dovrà essere il portoghese a fare la differenza per servirlo. Dopodiché bisognerà capire se al fianco del numero 7 bianconero ci sarà Kenan Yildiz oppure no. Il turco non sta bene e si è visto anche con il Lecce. La sua luce sembra essersi un po’ spenta, ma Yildiz è un giocatore al quale si fa fatica a rinunciare anche se non è al top. Attenzione anche a una pazza idea che potrebbe prevedere David e Vlahovic con Conceicao trequartista, ma queste saranno ipotesi e soluzioni al vaglio di Spalletti, che per tornare a vincere è pronto a tutto, anche a una “spallettata”.

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