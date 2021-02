Tra poco Atalanta-Napoli: in extremis, Gasperini ha aggiunto Sutalo tra i convocati

In extremis, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha aggiunto anche Bosko Sutalo nella lista dei convocati per il match di questa sera contro il Napoli. Inizialmente escluso per un problema alla caviglia, il difensore croato nella rifinitura di questa mattina stava molto meglio e sarà a disposizione del tecnico nerazzurro per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro il Napoli.