Tra poco Lazio-Genoa. Tiribocchi: "La forza esplosiva di Marusic consente alla difesa stare alta"

Il commentatore tecnico di DAZN, Simone Tiribocchi, ha parlato a pochi minuti dalla discesa in campo dei giocatori di Lazio e Genoa: "La Lazio vede la Champions e se la vuole prendere, ogni partita è importante. La sorpresa Marusic in difesa? E' un ruolo importantissimo nella Lazio il suo, visto che faceva bene il quinto e ora Inzaghi gli ha cambiato ruolo: gli dà costruzione e per caratteristiche è bravo anche a metterla al centro visto che lo ha sempre fatto. Ma soprattutto ha la forza esplosiva che magari alcuni compagni non hanno. Permette alla difesa di avanzare di 10-15 metri e non soffrire in campo aperto".