Tra poco Parma-Inter, Lucarelli: "Usciamo dal tunnel, la tenuta mentale è il nostro problema"

vedi letture

A breve Parma e Inter scenderanno in campo per sfidarsi nel posticipo della 25esima giornata di Serie A. Alessandro Lucarelli, dirigente del Parma, ha parlato così a pochi minuti dal calcio d'inizio: "L'aspetto mentale non è dei migliori, ma non dobbiamo subirlo ma reagire. Dobbiamo trovare la forza di gruppo di voler cambiare inerzia alla stagione, cercando di metterci qualcosa in più, facendo qualcosa di diverso, perché se siamo in questa posizione è solo colpa nostra. La tenuta mentale è il nostro problema, ci siamo fatti recuperare in 4-5 partite in cui eravamo in vantaggio, è un dato su cui riflettere".