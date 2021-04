Tra poco Roma-Ajax, Mkhitaryan: "Sto bene e farò di tutto per aiutare la squadra a vincere"

Prima del match contro l'Ajax, Henrik Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di Roma TV: "Sto bene. Mi sento benissimo. Durante la partita sarà un po' diverso ma farò tutto per aiutare la squadra. Non dipende da quando giocherò ma dovrò far tutto per aiutare la squadra".

Queste partite si vincono di più dal punto di vista psicologico?

"Non solo. Dobbiamo essere uniti perchè partite così si vincono insieme. Non si vince grazie ad uno o due giocatori ma si vince o si perde insieme".

Ajax squadra molto tecnica.

"Sappiamo bene la qualità che hanno e faremo di tutto per mettere in campo il nostro gioco. Siamo in casa e vogliamo vincere. Non dobbiamo pensare di aver vinto all'andata".