Tra Roma e Atalanta vince... la Juve. 1-1 all'Olimpico che frena la corsa di entrambe

Il pari fra Roma e Atalanta alla fine non accontenta nessuno, se non le dirette concorrenti per un posto in Champions. E se la Roma col punticino può ancora sperare (ma molto dipenderà da Juventus-Bologna), per gli orobici l'1-1 finale mette la pietra tombale sulle speranze di ritorno nel massimo torneo continentale.

KRSTOVIC GELA L'OLIMPICO

Giallorossi che si sono presentati a una sfida delicatissima dopo le polemiche Ranieri-Gasperini che hanno avvelenato l'ambiente, rendendo la settimana pesantissima. Al punto che anche la Curva Sud ha preso posizione, invitando a remare tutti dalla stessa parte per il bene della Roma. E l'inizio è tutt'altro che incoraggiante: El Shaarawy non è perfetto nell'appoggio a Hermoso, De Roon riba palla e verticalizza per Krstovic che col destro incrocia e sblocca la partita al 12', andando così in doppia cifra.

HERMOSO SEMBRA UN CENTRAVANTI

Carnesecchi e Svilar compiono una parata provvidenziale a testa: l'atalantino su tiro da distanza ravvicinata di Malen, il serbo neutralizza Ederson ritrovatosi a tu per tu. Poco prima dell'intervallo, il pari di Hermoso: cross dalla destra di Celi, sponda di testa di Rensch, girata al volo dello spagnolo che supera Carnesecchi. Roba da numero 9 o 10. Invece parliamo di un centrale di difesa.

LA TRAVERSA SALVA L'ATALANTA

Il bello è che l'ex Atletico Madrid sfiora il gol in altre due occasioni nella ripresa, facendo valere la sua abilità nel gioco aereo: in una di esse la traversa gli dice di no. Meriterebbe di più la Roma, se la partita si decidesse ai punti. Ma si gioca a calcio è fa fede il gol a testa. E così Gasperini chiude il suo primo anno in giallorosso vincendo una sola partita contro le prime 7, contro il Como. Troppo poco per chi ha velleità di Champions. Ora, la palla passa alla Juventus, che se vince domani si porta a +5 sui giallorossi e i lariani. E potrebbe chiudere virtualmente il discorso.