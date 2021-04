Trattenere Vlahovic anche per convincere Gattuso. Fiorentina, tutto passa per il rinnovo del 9

Gennaro Gattuso è il prescelto del presidente Rocco Commisso per la prossima stagione. Il presidente della Viola, in questi giorni in Italia per costruire la Fiorentina che verrà, ha individuato nell'attuale allenatore del Napoli il manager giusto a cui affidare la panchina il prossimo anno.

Non c'è ancora l'accordo definitivo. Gattuso ora è concentrato sul Napoli, club con cui a fine stagione si separerà anche in caso di quarto posto. Ma Gattuso è ancora da convincere e al netto dell'aspetto economico c'è un progetto tecnico da rilanciare visto che negli ultimi tre anni s'è solo parlato di corsa salvezza. Anche se a inizio stagione le aspettative erano sempre diverse. E sempre sbagliate.

Gattuso nei primi colloqui interlocutori ha chiesto soprattutto un progetto giovane. Una rosa da svecchiare e giovani forti su cui puntare. Quest'ultimo è un punto che inevitabilmente fa rima col rinnovo del contratto del centravanti Dusan Vlahovic, il secondo centravanti classe 2000 più prolifico in Europa alle spalle solo di Haaland. "C'è una proprietà che vuole far bene con un presidente che vuole bene al ragazzo e che è ambizioso. Ci sarà modo per parlare con il ragazzo, sarà il presidente e la società a portare avanti un colloquio per andare avanti insieme", ha detto oggi in conferenza stampa mister Iachini. E' questa trattativa chiave perché da questo rinnovo passeranno molte delle trattative future della Fiorentina. Anche quella con Gattuso, ormai obiettivo numero uno per la prossima stagione.