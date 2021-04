"Tre punti utilissimi, ma ci sarà da sudare". Rivedi Italiano dopo Spezia-Crotone 3-2

E' una vittoria fondamentale quella di ieri per lo Spezia, come ribadito dal tecnico Vincenzo Italiano ai microfoni di Sky Sport dopo il 3-2 al Crotone: "Non abbiamo mollato, siamo riusciti a ribaltarla contro una squadra come il Crotone che ha elementi che possono mettere in difficoltà chiunque. Vincere questa gara è tanta roba. Siamo troppo imprevedibili e troppo giovani, sono tre punti importanti utilissimi per la classifica ma ancora ci sarà da sudare".

