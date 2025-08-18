Napoli, altri nomi per l'attacco: sondati anche Vlahovic, Krstovic ed Embolo

Antonio Conte ha perso Romelu Lukaku per infortunio e di conseguenza il Napoli ha deciso di tornare sul mercato. Il belga infatti dovrà rimanere ai box per almeno 3 mesi perché ha rimediato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Tra i nomi sondati ci sono quelli di Rasmus Hojlund, Dusan Vlahovic, Nikola Krstovic e Andrea Pinamonti.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, è da considerare all'interno di questa lista anche Breel-Donald Embolo del Monaco. Lo svizzero non è sicuro del posto da titolare neanche nel Principato e potrebbe scegliere di duellare con Lorenzo Lucca per un posto dal primo minuto nel club campione d'Italia in carica. Manna è al lavoro, malgrado ancora non sia stata presa la decisione definitiva.

Embolo è stato accostato nelle scorse settimane anche al Milan, che però ha poi deciso di virare su altri profili. Il 28enne che ha un contratto in scadenza nel 2026, in carriera ha vestito le maglie di Borussia Moenchengladbach, Basilea, Monaco e Schalke 04, oltre a quella della sua Nazionale e delle varie giovanili. Nel suo palmares vanta 3 campionati svizzeri. Nelle prossime ore la situazione si svilupperà inevitabilmente e gli azzurri affonderanno il colpo su uno di questi calciatori.