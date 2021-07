Tronchetti Provera: "L'azionariato popolare nel calcio uno stimolo per risolvere problemi"

"L'azionariato popolare nel calcio è un giusto stimolo per cercare di risolvere strutturalmente i problemi di un sistema che non sta funzionando". Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato e vicepresidente esecutivo di Pirelli, è intervenuto a Sky Tg 24 Economia per commentare il progetto intrapreso da Carlo Cottarelli: "L'iniziativa è positiva ma bisogna che arrivino capitali consistenti: va bene creare una base di azionariato popolare, ma c'è la necessità che si creino risorse stabili".