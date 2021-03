Troppe rimonte per la Juve? Pirlo: "Tanti errori, li abbiamo analizzati per evitarli"

Tante rimonte subite per la Juventus di Andrea Pirlo, che in conferenza stampa alla vigilia dello Spezia commenta così: “Sappiamo che siamo stati raggiunti in quattro partite, ognuna è stata diversa. L’altra sera abbiamo preso gol in un momento nel quale non c’erano segnali di pericolosità del Verona e questo fa più male. Quando succede ci sono tanti errori, li abbiamo analizzati bene e cercheremo di evitarli”.

