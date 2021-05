Tutti pazzi per Aguero: anche l'Inter sulle tracce dell'attaccante che si svincolerà dal Man City

A fine stagione il contratto di Sergio Aguero con il Manchester City scadrà, ma di certo le opzioni per il futuro non mancheranno al Kun. Star on Sunday passa in rassegna tutti i club interessati a tesserarlo a parametro zero in estate e tra questi figurerebbe anche l'Inter. Ci sarebbe però da battere una concorrenza forte e folta, composta da Chelsea, Leeds, Tottenham, Barcellona e adesso anche l'Everton di Carlo Ancelotti.