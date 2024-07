Tutti su Casadei: dopo Napoli e Bologna, anche la Fiorentina è interessata al centrocampista

Cesare Casadei piace e tanto in Italia: vi abbiamo scritto del Napoli, con Conte a caccia di un incursore che possa aiutare la fase offensiva partendo da dietro, mentre nelle scorse settimane si era parlato di Bologna. Il centrocampista classe 2003 non è stato convocato da Enzo Maresca per la tournée precampionato negli Stati Uniti e potrebbe lasciare il Chelsea in prestito. Tra le squadre interessate al prodotto del settore giovanile dell'Inter, secondo Sky Sport, c'è anche la Fiorentina di Raffaele Palladino.

La carriera di Casadei in Inghilterra

Arrivato in Inghilterra nell'estate 2022 dall'Inter, nella sua prima stagione oltremanica Casadei ha giocato in Premier League 2 con il Chelsea per poi trasferirsi a gennaio al Reading. Nella scorsa stagione, dopo un'ottima prima parte con la maglia del Leicester allenato proprio da Maresca in Championship, i Blues avevano deciso di richiamarlo alla base nel mercato di gennaio. Con Pochettino ha esordito in Premier League e ha collezionato 11 spezzoni di partita.

Come detto, nei Blues per il centrocampista classe 2003, prelevato a titolo definitivo dall'Inter (con cui aveva giocato solo in Primavera senza mai esordire in prima squadra) per quasi 20 milioni di euro, non sembra esserci spazio. Una conferma in tal senso arriva anche dalle convocazioni del tecnico Enzo Maresca per la tournée negli USA.