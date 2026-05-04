Tutto facile per la Roma all'Olimpico: Fiorentina battuta 4-0, Gasperini vede la Champions

Termina 4-0 la partita tra Roma e Fiorentina, valida per la 35^ giornata di Serie A.. Il racconto del match.

È un primo tempo a senso unico quello che va in scena all'Olimpico, con la Roma che è letteralmente padrona del campo. All'11' sfiora il vantaggio con un assolo di Malen, che colpisce la traversa dopo un tiro deviato, ma è dallo stesso calcio d'angolo che arriva l'1-0 con l'incornata di Mancini, abile a sfruttare l'assist di Pisilli liberandosi della marcatura di Ranieri. Al 17' è il turno di Wesley, che, ottimamente servito da Hermoso, con un tiro di interno destro sul secondo palo non lascia scampo a De Gea. Al 34' è lo stesso Hermoso a mettere il punto esclamativo sul match, deviando da pochi passi un cross rasoterra di Kone.

Il secondo tempo inizia con una Fiorentina più arrembante e una Roma più morbida. Vanoli inserisce subito Comuzzo, Parisi e Braschi, con il giovane attaccante al debutto in Serie A che colpisce il palo praticamente al primo pallone toccato con un tiro da fuori, dimostrando subito di avere personalità. Un altro legno lo colpisce Malen al 51', con un'altra accelerazione che lo porta a concludere da buona posizione: la risposta di De Gea è da top player e così la sfera sbatte sul montante alto della porta. L'ex Aston Villa è davvero in uno stato di forma clamoroso e la testimonianza arriva al 58', quando pennella con l'esterno proprio come successo a Bologna, ma questa volta a esultare è Pisilli. La Roma cala dunque il poker. Finisce senza altre emozioni la partita che rimette gli uomini di Gasperini in piena corsa per la Champions.

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