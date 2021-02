"Tutto può ancora succedere". Rivedi Conte dopo il ko contro la Juve in Coppa Italia

"La qualificazione è ancora aperta? Tutto può succedere, siamo realisti e dobbiamo dire che si dovrà andare a vincere in casa di una signora squadra, molto forte. In più non avremo Sanchez e Vidal per squalifica. Ora ci concentriamo sulla Fiorentina, poi penseremo al ritorno". Questo il commento di Antonio Conte, tecnico dell'Inter, dopo il ko contro la Juventus nella semifinale di andata di Coppa Italia. Rivedi il video con le sue parole!