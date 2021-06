Udinese, a breve contatto con il City per Braaf. Si punta al rinnovo del prestito

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nei prossimi giorni è previsto un contatto fra l’Udinese e il Manchester City per parlare del futuro di Jayden Braaf, attaccante di proprietà degli inglesi in Friuli con la formula del prestito nella passata stagione. Il club bianconero punta a riaverlo in prestito da citizens in una formula simile a quella di Mandragora con la Juventus la scorsa estate. Rinnovo del prestito ed eventuale riscatto, che era stato fissato lo scorso gennaio a 11 milioni di euro, slittato al prossimo giugno 2022. Il club inglese valuta il da farsi.