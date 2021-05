Udinese-Bologna, le formazioni ufficiali: Vignato titolare, Okaka guida l'attacco bianconero

vedi letture

Udinese e Bologna scenderanno in campo tra circa un'ora alla Dacia Arena, per il trentacinquesimo turno di Serie A. Ufficiali le scelte dei due allenatori: Gotti si affida a Okaka, con Llorente che si accomoda in panchina per i problemi alla schiena accusati nei giorni scorsi. Nel Bologna partirà titolare il giovane Vignato, alle spalle di Rodrigo Palacio, reduce dalla tripletta alla Fiorentina di una settimana fa.

Ecco nel dettaglio le scelte dei due allenatori:

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka. Allenatore: Luca Gotti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Soriano, Schouten; Skov Olsen, Vignato, Barrow; Palacio. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.