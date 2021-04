Udinese, De Paul: "Buona prestazione. Ritiro? Un capitano ogni tanto deve parlare"

Le parole di De Paul dopo Udinese-Torino 0-1.

Il centrocampista dell'Udinese Rodrigo De Paul ha commentato a Dazn la sconfitta interna contro il Torino.

Il mister era deluso per il mancato cinismo sotto porta: la squadra può fare di più?

“Io sono contento della prestazione che abbiamo fatto. Delle volte come oggi creiamo tanto e non riusciamo a concretizzare. Sull’episodio di Molina, purtroppo lui è giovane e l’esperienza ti dà qualcosa in più in area. Sono contento dei nostri attaccanti che ci danno tanto, ma oggi la colpa è anche degli altri giocatori che non gli hanno consentito di fare gol”.

Il presidente in settimana ha posto un obiettivo e tu hai difeso la squadra da un possibile ritiro: è rimasta qualche scoria?

“Credo di no. L’atteggiamento che abbiamo tenuto è stato buono, attaccando per 90 minuti. Loro invece in porta hanno calciato solo il rigore. Sul ritiro, come capitano ci sono dei momenti in cui devo parlare. La squadra stava facendo molto bene si trova un una zona tranquilla. Sono convinto che il ritiro serve poco, ma è la società che comanda e noi dobbiamo rispondere dentro il campo”.

Come affrontare le ultime partite di campionato?

“Prima di tutto l’obiettivo è arrivare a 40 punti e ancora ne mancano 7. Sabato abbiamo una gara tosta contro il Crotone. Sicuramente vogliamo portare l’Udinese più in alto possibile, ma il primo obiettivo sono i tre punti da prendere contro il Crotone”.