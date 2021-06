Udinese, fissate per domani le visite mediche dell'attaccante Maxi Romero

vedi letture

Sono previste per la giornata di domani le visite mediche con l'Udinese dell'attaccante argentino Maxi Romero, classe '99, proveniente dal PSV dopo la stagione passata in prestito al Velez. Secondo quanto riportato da Sportitalia il giocatore è in arrivo in Italia per iniziare la nuova avventura alla Dacia Arena.