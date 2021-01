Udinese, Forestieri: "Darò sempre il massimo. Contro la Juve volevamo fare risultato"

Al termine della sfida contro la Juventus, l'attaccante bianconero Fernando Forestieri ha parlato ai microfoni di Udinese Tv: "Non saprei dire cosa è mancato oggi. I primi difensori siamo proprio noi attaccanti e forse avremmo dovuto aspettarli un po' di più conoscendo la loro qualità, noi invece siamo andati a prenderli alti ma loro sono sempre usciti bene perché hanno grandi giocatori. Comunque quando si perde si perde tutti insieme e lo stesso quando si vince, dobbiamo ancora migliorare alcuni aspetti difensivi e altri fattori. Noi proveremo a fare meglio nelle prossime gare, siamo venuti qua per cercare di fare risultato e abbiamo dato il massimo ma purtroppo non ci siamo riusciti. Nei prossimi due giorni dobbiamo lavorare e preparare al meglio la partita di mercoledì provando a fare molto meglio di oggi. Io personalmente mi sento bene, ho avuto un infortunio che mi ha comunque permesso di allenarmi per cui fisicamente mi sento benissimo. Come ho sempre detto io sono qui per cercare di dare una mano ai miei compagni, sono a disposizione del Mister e darò sempre il massimo per la squadra sia da titolare che da subentrante".