Udinese, Gasparini verso l'addio a parametro zero: la Juventus si è già mossa

Manuel Gasparini ieri ha giocato la sua prima partita in Serie A, ma potrebbe anche essere l'ultima con la maglia dell'Udinese indosso. Il calciatore classe 2002 infatti è in scadenza di contratto e con i friulani ancora non si è parlato di rinnovo. Nel frattempo la Juventus si è già mossa e nelle prossime settimane potrebbe arrivare l'addio a parametro zero e l'approdo alla corte della Vecchia Signora. Intanto Musso sui social ha salutato così il compagno di squadra: "Contento per te fratellino. Adesso inizia il più bello e difficile. Ti auguro una grande carriera per quello che sei come professionista ma soprattutto come persona".