Udinese, Gotti: "Secondo tempo non all'altezza, ma sono arrivati tre punti importantissimi"

vedi letture

Al termine della vittoria ottenuta contro l'Hellas Verona Luca Gotti è intervenuto ai microfoni di Udinese TV: "Ripercorrendo il filo del campionato ci sono state altre buone prestazioni che poi, come spesso capita, hanno avuto un giudizio influenzato da quello che alla fine è stato il risultato. Oggi di fronte ad un primo tempo di grande qualità è seguito un secondo tempo non all'altezza della situazione che però è stato appunto valorizzato dai tre punti. È una vittoria importante ottenuta anche grazie ai nostri tifosi che ieri ci hanno fatto sentire la loro vicinanza. Pereyra? Vorrei non preoccuparmi, ma non so se posso farlo. Okaka? È rientrato dopo due mesi, l'ho visto molto bene".