Ufficiale Udinese, il giovane Sekou Diawara va in prestito al Beerschot fino al 30 giugno

Avventura in prestito per il giovane Sekou Diawara, che lascia l'Udinese e si trasferisce in Belgio:

"Udinese Calcio rende noto di aver ceduto in prestito fino al 30 giugno il diritto alle prestazioni sportive di Sekou Diawara al Beerschot. L'attaccante dell'under 20 belga terminerà, così, la stagione in patria nel club attualmente primo nella Challanger Pro League, seconda divisione locale. In bocca al lupo Sekou".