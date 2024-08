Udinese, il padre di Samardzic spinge per il Milan: la mossa non è piaciuta a Pozzo

Il Milan continua a essere interessato a Lazar Samardzic, malgrado non abbia ancora presentato un'offerta ufficiale all'Udinese. I rossoneri hanno infatti effettuato solamente un sondaggio esplorativo per capire i costi eventuali dell'operazione e se i friulani sarebbero disposti a cederlo anche con l'inserimento di una o più contropartite nell'affare.

La cosa che non è andata giù alla società bianconera è il comportamento dell'entourage del serbo, capeggiato da papà Mladen, che ha trovato un accordo verbale con il Diavolo per un ingaggio da 3 milioni di euro annui al calciatore e 2 milioni di commissioni per chi ne cura gli interessi. Il patron Gino Pozzo ha storto un po' il naso perché non vuole un altro caso come quello vissuto con l'Inter la scorsa estate: senza una cifra intorno ai 25 milioni di euro, Samardzic non si muoverà da Udine. I procuratori sono stati avvisati.

Il giocatore nel frattempo sarà regolarmente a disposizione del tecnico Kosta Runjaic per il debutto nei 32esimi di Coppa Italia domani contro l'Avellino e potrebbe anche partire dal primo minuto. Le voci di mercato sono da tenere in considerazione, ma il campo è più importante: questo il concetto ribadito con i fatti dalla società. A riportarlo è TuttoUdinese.it.