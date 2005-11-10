Udinese ancora ko, Runjaic guarda avanti: "Sempre ottimista, è il mio approccio alla vita"

Kosta Runjaic guarda avanti dopo il ko di stasera a Torino. Il tecnico dell'Udinese prova a non pensare al punto perso per l'errore difensivo che ha punito i bianconeri oltre i propri demeriti e lo ribadisce nella conferenza stampa post-partita: "Sono sempre ottimista, è il mio approccio alla vita. La perdiamo per un grande errore come con il Cagliari. Ho responsabilità anche io essendo il capo allenatore, si è trattato di una carenza di comunicazione e percezione. E con questi errori capita di perdere le partite"

Quanto ha vinto il Toro e quanto ha perso l'Udinese?

"Non abbiamo segnato e creato tante occasioni. L'errore difensivo è pesante, ma anche il primo gol del Toro è arrivato su calcio piazzato. Complimenti al Toro, io cercherò di tenere la squadra unita e alto il morale. Alla fine il risultato è che abbiamo perso, dobbiamo superare il momento incoraggiandoci a vicenda"