TMW Udinese, Kristensen si ferma in amichevole: problema muscolare al flessore destro

Tegola per Kosta Runjaic. Nell’amichevole vittoriosa di ieri sul campo del Pordenone, il tecnico dell’Udinese perde Thomas Kristensen. Il difensore dell’Udinese ieri ha vestito la fascia di capitano nel test contro i neroverdi ma all’intervallo ha dovuto lasciare il campo per un problema fisico. Al suo posto nella seconda frazione di gara è sceso in campo Kamara nella sfida decisa a tre minuti dalla fine da Piotrowski.

Il giocatore ha riportato sul finire di prima frazione di gara un problema muscolare nella zona flessore della coscia destra. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni per capire l'entità dell'infortunio ed eventualmente i tempi di recupero. Chiaramente la sosta permetterà di lavorare con più tranquillità in vista della sfida casalinga contro il Como del giorno di Pasquetta all'ora di pranzo al Bluenergy Stadium.