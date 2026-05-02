Como e Napoli si annullano. L'Arsenal alza la voce, occasione Tottenham: le top news delle 22

Per Massimiliano Allegri non è ancora tempo di pensare al calciomercato. Anche nella conferenza stampa odierna il tecnico del Milan ha rimandato la questione al termine del campionato o quantomeno ad obiettivo Champions raggiunto. Intanto però la società lavora, monitora, sonda profili. Uno di questi è Thomas Kristensen, centrale classe 2002 di proprietà dell'Udinese. Il giocatore, capitano nelle ultime due uscite friulane, sarà uno dei pezzi pregiati della prossima sessione estiva. Non solo Zaniolo, Atta e Solet dunque. Il Milan segue Kristensen già dalla scorsa stagione e al termine del campionato il suo nome potrebbe tornare ad essere caldo in questo senso, anche se resta da capire quale potrà essere la valutazione che ne farà il club della famiglia Pozzo.

Una partita emozionante, condita da una sequela di occasioni per stappare il match, ma alla fine cala il sipario al Sinigaglia sullo 0-0: rimpianti per Douvikas e Diao, Politano si infrange sul palo. Così i lariani si portano a -2 dalla Juventus, mentre Conte & co. staccano il Milan di tre lunghezze.

Questa l'analisi di Fabregas nel post match: "Dentro la mia testa, considerando dove eravamo un anno e mezzo fa, sono molto orgoglioso. Dopo questo, sono arrabbiato per non aver vinto avendo preparato una partita per vincere. Non dimentichiamo che ragazzi giovani hanno lottato contro campioni come McTominay e di questo sono contento, ma non del risultato perché volevo vincere. Paz? Non è il momento di parlarne, mancano tre partite".

Questa l'analisi di Conte nel post match: "E' stata comunque una buona prestazione, altrimenti non esci indenne da queste partite. Sia noi che il Como ci giocavamo tantissimo, forse più il Como a livello di qualificazione Champions. Nel primo tempo abbiamo un po' faticato a dare la pressione giusta, ma non dimentichiamo che loro hanno un calciatore in porta e diventa molto complicato. I ragazzi sono stati bravi, nel secondo tempo siamo cresciuti a livello di qualità di giocate e abbiamo avuto le occasioni per fare gol. Mancano tre partite, abbiamo fatto un altro passo in avanti non solo per un posto Champions ma per un posto più in alto possibile. Ai ragazzi vanno fatti i complimenti per quanto fatto su un campo difficile e contro una squadra molto complicata".

Risultati importanti in testa in coda per quanto riguarda il sabato della 35^ giornata di Premier League. Il ko del West Ham in casa del Brentford per 3-0 dà la possibilità al Tottenham di De Zerbi di uscire dalla zona retrocessione, impegnato domani sera in casa dell'Aston Villa. Nel posticipo fa la voce grossa l'Arsenal che batte per 3-0 il Fulham e stacca il Manchester City di 6 punti, nonostante le due gare in più per i Gunners. Nelle altre gare di giornata, vittoria interna per 3-1 del Newcastle contro il Brighton e pareggio per 1-1 tra Wolverhampton e Sunderland.