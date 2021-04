Udinese, Marino annuncia il ritiro: "Obiettivo decimo posto, è mancata la cattiveria"

Il dt bianconero Pierpaolo Marino è intervenuto alla tv ufficiale della società bianconera per fare il punto dopo il duro ko contro il Torino: "La mia faccia deve comparire nei momenti difficili, e non in quelli facili dove è giusto che compaia la squadra. Che spiegazione dò a questo momento? Devo difendere un po' i giocatori, perché comunque ci hanno portato alla salvezza 'virtuale' già da tre o quattro partite. Ma devono continuare, perché il Paron ci ha dato l'obiettivo del decimo posto. Obiettivo che possiamo ancora perseguire. Ecco perché i giocatori devono impegnarsi per ottenere questo obiettivo. L'impegno dei giocatori va visto in allenamento e devo dire che in allenamento questi giocatori sono esemplari: eseguono alla perfezione tutto quello che viene richiesto. Poi la domenica vengono fuori partite che non ti aspetti visto l'impegno in allenamento. Questa sconfitta è la più grave delle ultime tre: con il Torino si poteva svoltare, e ci lanciava in classifica in maniera incredibile, visti anche i risultati delle altre squadre. Ci saremmo potuti avvicinare al decimo posto. Non dico che la squadra non si impegni, ma a volte non ci mette la cattiveria che serve. Quando arriviamo in zona tiro non siamo cattivi come deve essere una squadra che ha il sangue agli occhi. I report della partita non sono disastrosi: abbiamo fatto più possesso dell'avversario, abbiamo avuto più occasioni di loro. Il Torino ha raccolto più di quello che poteva. Ma nel calcio bisogna essere pragmatici. Ognuno si deve assumere le sue responsabilità: ecco perché siamo in ritiro da domani. Non basterà la bella prestazione a Crotone, servirà la cattiveria per ottenere il risultato".