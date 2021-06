Udinese, Molina incedibile. Stryger Larsen può partire per 4-5 milioni di euro

L'Udinese è pronta a blindare Nahuel Molina. Nel corso di questa sessione di mercato il club bianconero non ascolterà infatti le offerte che arriveranno per il giocatore, che resterà a Udine per giocare la prossima stagione da titolare. Potrebbe invece partire Stryger Larsen, per il quale la società friulana chiede dai 4 ai 5 milioni. A riportarlo è Udinese TV.