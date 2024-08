Ufficiale Udinese, nuovo centrocampista: depositato il contratto di Arthur Atta

vedi letture

Nuovo acquisto in casa Udinese. Il club friulano ha depositato il contratto di Arthur Atta, centrocampista francese del Metz. Classe 2003, il calciatore arriva in Italia a titolo temporaneo.

Le ultime sul calciomercato dell'Udinese da TMW

E' definitivamente saltato lo scambio con il Cagliari riguardanti il portiere Marco Silvestri e il difensore Mateusz Wieteska. Il club del presidente Giulini non era convinto di inserire alle spalle di Scuffet un portiere con questa esperienza e alla fine l'operazione è saltata. Per sostituire Nehuen Perez, la società friulana ha deciso di puntare su Isaak Touré: il difensore classe 2003 è in arrivo dal Lorient.

Oggi Nehuen Perez è stato salutato con questo comunicato: "Dopo oltre tre stagioni e 97 presenze condite da 4 gol, Nehuen Perez lascia l'Udinese. Il difensore argentino classe 2000 è stato ceduto al Porto con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Perez, in questi anni vissuti in bianconero, ha completato la sua consacrazione raggiungendo in diverse occasioni anche la convocazione con la nazionale argentina e diventando uno dei giovani difensori migliori della Serie A. A Nehuen va il ringraziamento per l'attaccamento ai nostri colori sempre dimostrato e un grande in bocca al lupo per la nuova avventura". Il Porto ha reso noti anche i dettagli economici dell'affare: il centrale argentino è stato acquistato dalla società lusitana con la formula del prestito oneroso da 4,1 milioni di euro con opzione di acquisto per ulteriori 13,3 milioni di euro.