Udinese, nuovo prestito per Damian Pizarro: il cileno vola al Racing fino a fine anno
Damian Pizarro saluta nuovamente l’Udinese. Il club friulano ha comunicato, tramite i suoi canali ufficiali, di aver ceduto, a titolo temporaneo fino al 31 dicembre 2026, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore cileno al Racing Club di Avellaneda.
“A Damian - si legge nella nota stampa - l’in bocca al lupo per la nuova esperienza in Argentina”. Pizarro ha giocato la prima parte di stagione in Ligue 1, in prestito al Le Havre, disputando appena due partite nel massimo campionato francese.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
