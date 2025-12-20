Pizarro non gioca al Le Havre, a gennaio l'Udinese lo richiamerà. Per prestarlo di nuovo

Nella finestra di gennaio c'è un attaccante che si appresta a fare il suo ritorno alla base in una compagine di Serie A per via dello scarso utilizzo che ne sta facendo la propria squadra in prestito. Si tratta del giovane Damian Pizarro (19 anni).

Pizarro in estate si è trasferito in prestito al Le Havre, squadra che gioca nella Ligue 1 francese, ma fin qui non ha davvero saputo trovare un posto in pianta stabile. Il classe 2005 fino a qui ha giocato appena 26 minuti, in due soli spezzoni da subentrante in campionato contro Lorient e Rennes. In tutto questo, non scende in campo da oltre due mesi e mezzo: l'ultima volta addirittura risale al 5 ottobre.

Tutto fa pensare dunque che a gennaio il prestito di Pizarro al Le Havre sarà interrotto, con il centravanti che tornerà sì all'Udinese ma non per rimanere in bianconero. La volontà dell'Udinese sarebbe quella di girarlo in prestito a qualche altra squadra europea, anche se gli interessamenti al momento arrivano soprattutto dal Cile. Lo riferisce il portale specializzato TuttoUdinese.it.