L'Udinese pensa al mercato in attesa della trasferta di Verona: si prova il colpaccio Mlacic

L’Udinese si prepara in vista del derby del Triveneto contro l’Hellas Verona al Bentegodi, che arriva dopo una sconfitta un po’ amara maturata contro l’Inter. Il lunedì sera però è ancora lontano, con comunque la certezza delle assenze di Buksa e Zaniolo che costringeranno mister Runjaic a inventarsi qualcosa anche stavolta in attacco. Ecco, quindi, che la maggior parte delle notizie riguarda il calciomercato, che sta entrando nel rettilineo finale e quindi nella sua fase più calda.

Il club bianconero ha la fortuna di non dover per forza portare avanti operazioni in fretta, impostando già il lavoro per il futuro. Dopo Arizala per la fascia sinistra, si punta su un altro giovane per la difesa. Si tratta di Branimir Mlacic, profilo ambitissimo sul mercato anche dai top club europei, tra cui l'Inter. I bianconeri hanno dalla loro la possibilità di poter garantire spazio dopo un percorso di ambientamento non troppo lungo e proprio su questo stanno facendo leva per provare a strappare il giocatore dell’Hajduk Spalato alla foltissima e forte concorrenza. Sempre con uno sguardo alla prossima stagione, c’è anche un sondaggio per Massolin, esterno che sta stupendo tutti in Serie B con la maglia del Modena.

In uscita invece Damian Pizarro. Dopo il prestito (deludente) al Le Havre, il cileno si prepara a tornare in Sud America, con l’accordo a titolo temporaneo che è a un passo dalla formalizzazione. Oltre a lui deve trovare spazio anche Sava, ormai superato nelle gerarchie da Padelli, e forse anche Goglichidze. L’ex Empoli non sta riuscendo a trovare lo spazio atteso e non è da escludere un passaggio al Watford, in piena lotta per trovare un posto nei playoff della Championship. Proprio in quest’ottica, l’Udinese cerca un difensore. Non dovesse riuscire il colpaccio Mlacic, i bianconeri potrebbero virare su Kumbulla, profilo già accostato ai friulani in passato e che potrebbe tentare nei prossimi sei mesi un rilancio in Friuli dopo avventure in prestito non partircolarmente felici.