Ufficiale

Da tre mesi non era neanche più convocato, torna all'Udinese il centravanti Pizarro

Dimitri Conti
Dimitri Conti
Oggi alle 18:17Serie A
Dimitri Conti

Dopo appena 26 minuti collezionati in questi primi mesi della stagione in due subentri in Ligue 1, termina in anticipo l'avventura professionale al Le Havre del centravanti cileno Damian Pizarro (20 anni), che fa così il suo ritorno all'Udinese. La notizia è ufficiale e si apprende dai depositi di contratto in Lega Serie A, dove è stato formalizzato il termine del prestito in Francia dell'attaccante classe 2005, per il quale l'Udinese adesso cercherà una nuova sistemazione.

Pizarro non tocca il campo ormai da più di tre mesi, essendo la sua ultima presenza ufficiale con il Le Havre risalente ormai al 5 ottobre scorso, quando è subentrato per 13 minuti nel finale della partita pareggiata 2-2 contro il Rennes dalla sua squadra. Un paio di settimane prima ne aveva totalizzati altrettanti nell'1-1 casalingo contro il Lorient, da allora però ha ottenuto giusto un'altra convocazione prima di finire regolarmente in tribuna.

L'Udinese ha acquistato Damian Pizarro dal Colo Colo per 3,5 milioni di euro nell'estate del 2024. Con i bianconeri del Friuli ha raccolto 3 presenze, per un totale di neanche mezz'ora, tra Serie A e Coppa Italia nel 2024/25, in estate aveva lasciato per cercare fortuna in Francia ma ora fa il suo ritorno.

