Udinese-Parma 0-1, le pagelle: capolavoro Elphege, Kabasele disorientato e poco reattivo

UDINESE

Okoye 5 - Incolpevole sul gol, ma poco dopo commette un grave errore in uscita che spalanca la porta a Elphege, che lo grazia.

Kristensen 6 - Corpo a corpo maschio con Pellegrino, concede pochissimo al Parma. Sul gol, l'errore non è suo. Dall'81' Mlacic sv

Kabasele 5 - Elphege lo irride sul gol. Sbaglia l'anticipo e interviene a vuoto, spalancando la porta all'attaccante francese e indirizzando definitivamente la gara.

Solet 6 - Un difensore che attacca meglio di come difende. Si mette in mostra in avanti, con una serpentina nel finale e un cross per Gueye che sbatte sulla traversa. Dietro però, non aiuta Kabasele in occasione del gol subito.

Ehizibue 5,5 - Molto ordinato, poco intraprendente. Gioca spesso in modo elementare, non creando mai superiorità sulla destra. Si poteva osare di più. .Dal 73' Zarraga sv

Karlstrom 5,5 - Non riesce ad alzare i ritmi della manovra. Fatica a fare filtro e il Parma, nelle poche occasioni create, riesce a sfondare anche per vie centrali. Ci prova con un tiro da fuori, di poco a lato.

Piotrowski 5,5 - Tanta corsa, tanta sostanza in mezzo al campo, ma davanti serviva qualcosa in più. Prova a far valere la fisicità. è ruvido ma non sempre efficace. Dal 64' Gueye 6,5 - Entra con vivacità, pur avendo il non facile compito di lottare nella mischia creata dalla difesa del Parma. Sfiora il pareggio di testa, ma colpisce la traversa.

Kamara 6 - Delprato è un cliente scomodo, arriva più volte sul fondo ma poi sbatte sul capitano del Parma. Intraprendente, ma manca negli ultimi venti metri. Dal 64' Arizala 6 - Entra con il piglio giusto, provando con insistenza a mettere cross verso l'area o ad interagire con i compagni.

Ekkelenkamp 5 - Il più in ombra. All'Udinese manca qualità, lui non si accende mai. Fatica a trovare spazio nelle strette maglie della difesa del Parma e finisce per spegnersi, senza acuti. Dal 73' Buksa sv

Atta 6 - Va spesso all'uno contro uno, prova a mettersi in proprio per scardinare la difesa del Parma. Uno dei più pericolosi, ma nemmeno lui trova la giocata giusta.

Zaniolo 6 - Croce e delizia. Ci prova più di chiunque altro ad accendere la luce, crea il caos nella difesa del Parma ed è senza dubbio il più incisivo. Si divora però il pareggio da due passi, mettendo inspiegabilmente a lato di testa, nel finale colpisce male l'ultima occasione del match.

Kosta Runjaic 5,5 - L'Udinese viene punito da qualche distrazione e non riesce a scardinare la retroguardia del Parma, nemmeno i cambi riescono ad incidere. L'esperimento di Zaniolo da centravanti è rimandato, così come tutta la squadra, che era ad un'importante prova di maturità. La stagione però resta molto positiva.

PARMA



Suzuki 6,5 - Una certezza sia sulle uscite che tra i pali. Mette i guanti su questa vittoria, con la parata nel finale sul diagonale di Zaniolo.

Circati 6,5 - Dopo pochi minuti va vicino al vantaggio con un colpo di testa alto. In fase difensiva non concede praticamente nulla, vince quasi tutti i duelli dentro l'area.

Troilo 6,5 - Il Parma continua a concedere poco anche grazie alla sua crescita. Sempre attento, non sbaglia praticamente nulla.

Ndiaye 7 - Non era facile rientrare dopo un lungo stop, saltando parte del riscaldamento. Risponde alla grande, gioca con sicurezza e compie qualche chiusura decisiva, su tutte una in spaccata nella ripresa. Dal 75' Britschgi sv

Delprato 6,5 - Nell'uno contro uno è praticamente infallibile, Atta e Kamara ci provano a più riprese ma lui è attento e con malizia vince quasi tutti i duelli.

Bernabé 6,5 - Entra nel vivo del gioco nel primo tempo, gestendo diversi palloni e provando due conclusioni da fuori. Cala nella ripresa prima del cambio. Dal 66' Ordonez 6 - Entra con il piglio giusto e mette polmoni e grinta.

Nicolussi Caviglia 6,5 - Sempre più integrato nei meccanismi. Tanto lavoro sporco, a schermare davanti alla difesa e ad assorbire i movimenti di Zaniolo. Prestazione molto intelligente. Dal 72' Estevez sv

Keita 6,5 - Garanzia di costanza e continuità in entrambe le fasi. Senza palla recupera diversi palloni preziosi, riesce anche con costanza a ribaltare il fronte.

Valeri 6,5 - La cura Cuesta lo ha reso molto affidabile anche in fase difensiva. Sempre connesso e concentrato, nonostante le costanti discese in avanti, soprattutto nel primo tempo.

Strefezza 7 - L'uomo chiave dell'attacco gialloblu. I suoi movimenti aprono spazi e consentono al Parma di rompere le linee e guadagnare metri. Suo l'assist per Elphege, prezioso anche quando con grinta ripiega in fase difensiva. Dal 66' Ondrejka 5,5 - Pochi palloni giocabili, sbaglia l'appoggio che poteva mandare in porta Elphege.

Pellegrino 5,5 - Compito difficile per l'argentino, contro una delle difese più strutturate del campionato. Corpo a corpo feroce con i difensori bianconeri, lavora bene qualche pallone spalle alla porta ma ha pochi palloni giocabili. Esce dopo due colpi alla testa. Dal 46' Elphege 7,5 - Il primo gol in Serie A è un capolavoro. Movimento da grande attaccante, tocco stupendo che lo mette a tu per tu con Okoye, senza che tremino le gambe. Si divora il raddoppio, praticamente a porta vuota.

Carlos Cuesta 6,5 - Manca solo la matematica, ma il Parma ora si può dire definitivamente salvo. 39 punti con ancora 5 gare da disputare, un bottino costruito con un gioco non spettacolare ma tremendamente efficace. La fase difensiva anche oggi è impeccabile, il Parma non concede praticamente nulla. Davanti poi conta buttarla dentro, e anche oggi il Parma c'è riuscito.