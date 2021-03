Udinese, Pereyra: "Il futuro? Penso a fare il massimo ora, a fine campionato vedremo"

Ai microfoni di Sky Sport, al termine di Genoa-Udinese 1-1, è intervenuto il bianconero Roberto Pereyra: "Il ruolo? Credo di essere maturato abbastanza, se devo fare la seconda punta lo faccio volentieri. L'importante è che aiuti la squadra, oggi abbiamo fatto una grande partita su un campo difficile ed è importante aver portato a casa un punto".

Come ti sei calato in questa realtà e dove ti vedi?

"Io penso a fare il meglio in questo campionato e poi alla fine del campionato vediamo. È un momento molto positivo, sto cercando di fare le cose bene per aiutare tutti. Mi sento bene in quel ruolo offensivo, ora parlo con il mister per farmi restare in quel ruolo…".

L'Udinese può pensare ad altri obiettivi?

"Abbiamo grandi giocatori, ma il nostro obiettivo è sempre quello di fare 40 punti. Poi più avanti vedremo cosa fare nel caso".

Il futuro?

"Io penso a finire il campionato bene qui all'Udinese, mi mancano due anni di contratto e poi vedremo cosa succederà".