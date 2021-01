Udinese, trauma distorsivo con interessamento del crociato per Pussetto: domani visita a Roma

Tegola in casa Udinese, in merito alle condizioni di Ignacio Pussetto, che ha riportato un infortunio al ginocchio con interessamento al crociato anteriore. Questo il comunicato del club friulano: "Udinese Calcio comunica che, in seguito al trauma distorsivo al ginocchio destro riportato ieri nella gara contro la Juventus, Ignacio Pussetto è stato sottoposto ai controlli strumentali di rito che hanno confermato l’interessamento del legamento crociato anteriore. Il calciatore domani sarà a Roma per essere valutato dal Professor Mariani presso la clinica Villa Stuart".