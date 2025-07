Ufficiale Udinese, Vivaldo Semedo passa al Watford a titolo definitivo: c'è l'annuncio

Vivaldo Semedo lascia l’Udinese e passa al Watford. Il club tramite i suoi canali ufficiali, ha infatti comunicato di aver ceduto l’attaccante portoghese al club inglese, a titolo definitivo.

Semedo è approdato a Udine nel 2002, per 3 milioni di euro, dalle giovanili dello Sporting CP. Classe 2005, ha giocato in prestito al Vizela, in B portoghese, nella scorsa stagione.

“Vivaldo è esattamente il tipo di profilo che vogliamo e di cui abbiamo bisogno al Watford”, ha dichiarato Gian Luca Nani, direttore sportivo del club inglese e group technical director dell’Udinese (i due club condividono la proprietà): “Ha solo 20 anni e siamo certi che diventerà un attaccante di altissimo livello, perché la sua velocità e la sua forza lo rendono già oggi un grande prospetto. Imparerà sotto la guida di Paulo (Pezzolano, ndr) e sappiamo che si adatterà rapidamente al calcio inglese, perché abbiamo già visto dei progressi in un breve periodo di tempo. Pensiamo che rappresenti il futuro, ma siamo anche certi che avrà un ruolo già in questa stagione in Championship”.