Ufficiale Udinese, Walace torna in Brasile: il centrocampista passa a titolo definitivo al Cruzeiro

Addio in casa Udinese. Il club friulano con una nota, ha comunicato "di aver raggiunto un accordo con il Cruzeiro per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive di Walace. Il centrocampista brasiliano lascia il club bianconero dopo 5 stagioni e 165 presenze, condite da 3 gol segnati, tra Serie A e Coppa Italia. L’Udinese ringrazia Walace per il grande contributo che ha sempre dato alla causa nelle tante sfide vissute insieme in questi anni. A lui un grande in bocca al lupo per la nuova esperienza".